Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro, foi internada em hospital dos EUA - Reprodução/Instagram

Eloah, filha de Maíra Cardi e Thiago Nigro, foi internada em hospital dos EUA Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 13:59

Rio - Maíra Cardi reativou o perfil no Instagram para fazer um desabafo após a filha, Eloah, de 6 meses, ser internada em um hospital dos Estados Unidos. A empresária pediu que os seguidores orem pela recuparação da bebê, que foi diagnosticada com uma infecção respiratória.

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"Sei que não apareço aqui há mais de um ano! Mas todas as vezes que apareci aqui para pedir oração para Sophia ela ficou boa muito rápido! Venho pedir orações para Eloah, o exame positivou o vírus da bronquiolite", contou nos Stories.

A mulher de Thiago Nigro comentou a angústia por estar no exterior e sem o apoio de pessoas em quem ela confia. "Estamos no hospital, longe da nossa casa e do nosso Brasil! Longe dos nossos médicos de confiança, da nossa língua e de tudo que precisamos para nos sentir seguras!"

Horas depois, Maíra Cardi voltou às redes sociais para agradecer o carinho. "As madrugadas são sempre intensas! Mas tenho certeza que as orações de vocês mudaram tudo! Obrigada", escreveu ela.

Além da Eloah, a influenciadora também é mãe de Lucas Cardi, de 25 anos, e Sophia, de 7, fruto do antigo casamento com Arthur Aguiar.