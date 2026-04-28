Emanuelle Araujo lança álbum ’Corra para o Mar’ - Mari França / Divulgação

Emanuelle Araujo lança álbum ’Corra para o Mar’Mari França / Divulgação

Publicado 28/04/2026 05:00

Rio - Entre os compromissos da televisão e lançamentos musicais, Emanuelle Araujo concilia duas frentes importantes da carreira. No ar na novela "A Nobreza do Amor", da TV Globo, a artista de 49 anos também apresenta ao público "Corra para o Mar", seu terceiro álbum solo, trabalho que reforça sua ligação com a música de matriz afro-brasileira.



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"Novela exige muito, sem dúvida. E, além disso, tenho também minha carreira musical. Então, a disciplina precisa ser redobrada. É fundamental ter foco, concentração, entender o ritmo do trabalho. O volume de gravações é grande. Isso exige preparo físico e organização. É preciso estar bem. Mas acredito que a felicidade também faz parte desse equilíbrio. Quando você está feliz, a imunidade melhora, a energia muda. Isso faz toda a diferença", acredita a artista.



Na trama das 18h, Emanuelle interpreta Marta, uma mulher nordestina que enfrenta os limites impostos às mulheres nos anos 1920. Ambientada na fictícia cidade de Barro Preto, no interior do Rio Grande do Norte, a história acompanha disputas familiares e relações atravessadas por poder e tradição. Casada com o banqueiro Diógenes (Danton Mello), a personagem ocupa uma posição central em um núcleo marcado por tensões, muitas delas impulsionadas pela filha Virgínia (Theresa Fonseca), jovem obcecada por Mirinho (Nicolas Prattes).



"Essa é a terceira personagem nordestina que faço ao longo das minhas dez novelas, e eu sempre tenho um carinho especial por esse tipo de papel. Nesta novela, em particular, há uma importância ainda maior. É uma história que fala sobre a África e, sendo baiana, eu carrego essas duas influências muito fortes na minha formação: a africana e a nordestina. Então, me sinto muito honrada".



O retorno às novelas acontece após seis anos afastada do formato. Nesse período, a artista direcionou sua energia para o cinema, o streaming e os musicais, em uma busca por novas linguagens e desafios. "Estou muito feliz de voltar. Ao longo da minha carreira, aprendi muito fazendo televisão. Acredito profundamente que a telenovela brasileira é um dos maiores patrimônios da nossa cultura. Eu cresci assistindo às novelas e reconheço a importância que elas têm na educação do nosso país".



Carreira musical

Paralelamente, Emanuelle apresenta ao público "Corra para o Mar", álbum com dez faixas que resgata referências fundamentais de sua trajetória. O trabalho reúne composições inéditas e releituras, além de participações de nomes como Tatau, Ilê Aiyê e Davi Moraes. Entre as homenagens, a artista revisita "Ijexá", eternizada na voz de Clara Nunes.



"'Corra para o Mar' é o nome de uma música minha com o grande poeta baiano Capinan. Essa música brotou no início desse projeto. Sendo um álbum que reverencia toda a minha raiz e ancestralidade baiana, fui sentindo durante o processo que essa canção representava bem toda a narrativa do álbum. Além disso o mar é o grande regente desse trabalho. Tudo partiu do mar e corre para o mar".



Entre as canções, a artista reconhece a dificuldade em destacar apenas uma favorita, dada a relação afetiva com cada etapa do processo criativo. "Amo cada canção e tenho uma história bonita com cada uma delas. Posso arriscar que 'Pescar' colore bem essa celebração ao mar e 'Iansa Balé' saúda a regência deste trabalho".



Com planos de levar o projeto aos palcos, Emanuelle já tem data para o primeiro show do disco: a apresentação acontece em 16 de maio, no Blue Note Rio. "Assim que acabar a novela, lançarei o disco em vinil deste álbum e a turnê. Porém, penso em fazer shows no Rio antes disso. Enquanto isso, convido todo mundo a ouvir o álbum nas plataformas de música. Todo meu amor está lá: correndo para o mar!".

Serviço

Show Emanuelle Araújo - 'Corra Para o Mar'

Sábado, 16 de maio, às 22h30

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlântica, 1910 - Copacabana

Ingressos: a partir de R$ 60 (meia)