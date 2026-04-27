Tatá Werneck lamentou falecimento de gata de estimação

Rio - Tatá Werneck lamentou nesta segunda-feira (27) a morte da gata de estimação Delícia, que adotou após encontrar o animal perdido nos Estúdios Globo há 13 anos. Emocionada, a atriz desabafou enquanto chegava na emissora para filmar cenas de "Quem Ama Cuida", próxima trama das 21h. 
"Chegando aqui para gravar a novela, e hoje uma gatinha, a Delícia, que eu adotei em 2013 com o Gentil, o Palhaço e a Mãezoca, partiu. Hoje ela partiu, mas foi uma gatinha tão especial, tão linda. E é isso, os bichos são tão perfeitos. Mas vamos lá!", disse ela.
A artista volta a trabalhar com Walcyr Carrasco após viver Anely em "Terra e Paixão" (2023). O dramaturgo divide a autoria de "Quem Ama Cuida" com Claudia Souto. No folhetim, Tatá interpretará Brigitte Brandão, uma stalker cômica.