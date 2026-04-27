Xande de Pilares e Thay Pereira fazem chá de panela - Reprodução / Instagram

Xande de Pilares e Thay Pereira fazem chá de panelaReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 11:09

Rio - Xande de Pilares e a influenciadora Thay Pereira reuniram familiares e amigos em um chá de panela realizado no domingo (26). A celebração acontece semanas após o casal anunciar o noivado, oficializado durante uma viagem à Disney, em março.