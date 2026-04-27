Xande de Pilares e Thay Pereira fazem chá de panelaReprodução / Instagram
Rio - Xande de Pilares e a influenciadora Thay Pereira reuniram familiares e amigos em um chá de panela realizado no domingo (26). A celebração acontece semanas após o casal anunciar o noivado, oficializado durante uma viagem à Disney, em março.
A comemoração contou com a presença de familiares e nomes próximos, entre eles o sambista Zeca Pagodinho e Andrezinho, integrante do Grupo Molejo. Registros do encontro foram compartilhados nas redes sociais de Thay, com imagens de momentos de descontração, música e brincadeiras.
"Um dia especial: nosso chá de panela", escreveu ela na legenda da publicação.
O casal assumiu o relacionamento em 2020 e tem uma filha, Estrela, de 2 anos. Esta é a primeira filha de Thay. Xande também é pai de Alexandre Lucas, de 26, e Alexandre Junior, de 25, de relações anteriores.
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