Brunna Gonçalves e a filha Zuri - Reprodução / Instagram

Brunna Gonçalves e a filha ZuriReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 14:45

Rio - Ludmilla regravou a música infantil "Viro Vira Virou", do Grupo Triii, e colocou batidas de funk, especialmente para a filha Zuri, de 11 meses, fruto do relacionamento com Brunna Gonçalves. O registro foi publicado por Brunna nesta segunda-feira (27).

No vídeo, a menina aparece animada enquanto acompanha a coreografia da canção, com ajuda de Brunna. "A Zuri ama tanto essa música que a Ludmilla teve que regravar uma versão especial para ela", escreveu a ex-BBB na legenda.



Nas imagens, Brunna surge de regata e shorts pretos atrás da filha, que veste um body colorido e usa um acessório de flor no cabelo. A pequena esbanja carisma ao reproduzir os movimentos da dança.



Nos comentários, seguidores do casal reagiram com entusiasmo. “Zuzu você é tudo”, escreveu uma pessoa. “Meu Deus, ela é a Lud todinha”, comentou outra. “Como a Zuzu está grande, o tempo passa rápido mesmo. Cada dia mais linda, fofa e muito carismática, igual às mamães”, afirmou mais uma.

Assista: