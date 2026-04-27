Jéssica Beatriz Costa se emociona ao relembrar afastamento do pai e fala sobre reconciliação com LeonardoReprodução Instagram
Filha de Leonardo se emociona ao falar de mágoa com o cantor: 'Briguei sozinha'
Influenciadora diz que viveu fase de mágoa silenciosa, procurou o cantor após diagnóstico no coração e destaca importância do perdão
Filha de Leonardo se emociona ao falar de mágoa com o cantor: 'Briguei sozinha'
Influenciadora diz que viveu fase de mágoa silenciosa, procurou o cantor após diagnóstico no coração e destaca importância do perdão
Gabriely Miranda revela sexo do primeiro filho com Endrick
Jogador e influenciadora estão esperando um menino
Mãe de Zé Felipe sai em defesa de Virginia e netos
Poliana Rocha se manifestou nas redes sociais após polêmica com Luana Piovani
Bruno Gagliasso e outros famosos marcam presença em estreia no Rio de Janeiro
Elenco e convidados participaram do lançamento de 'Impuros' nesta segunda-feira (27)
Virginia diz que vai processar Luana Piovani após fala sobre filhos
Atriz envolveu herdeiros da influenciadora em crítica sobre divulgação de apostas online
Rafaella Justus revela nova cirurgia no nariz: 'Não foi por falta de autoestima'
Jovem de 16 anos explicou decisão nas redes sociais, falou sobre amor-próprio e recebeu apoio da família
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.