Jéssica Beatriz Costa se emociona ao relembrar afastamento do pai e fala sobre reconciliação com Leonardo - Reprodução Instagram

Jéssica Beatriz Costa se emociona ao relembrar afastamento do pai e fala sobre reconciliação com LeonardoReprodução Instagram

Publicado 27/04/2026 21:37

Rio - Jéssica Beatriz Costa não conteve as lágrimas ao falar sobre um período delicado na relação com o pai, Leonardo. Ao responder sobre conflitos familiares, ela contou que enfrentou uma fase de distanciamento marcada por ressentimento, mesmo sem uma briga direta.

Segundo Jéssica, a mágoa foi construída de forma interna e silenciosa. “Briguei sozinha. Não teve discussão. Eu que guardei aquilo dentro de mim”, disse, ao lembrar que viveu um momento difícil emocionalmente.

A situação começou a mudar quando ela recebeu a notícia de que precisaria passar por uma cirurgia cardíaca. Sem condições de arcar com os custos, decidiu procurar o pai após um período sem contato. “Foi pela minha vida. Eu ainda estava muito magoada, mas precisava resolver aquilo”, contou.

Ao falar com Leonardo, a reação foi diferente do que ela imaginava. “Pedi perdão e ele respondeu: ‘Perdoar por quê? Está tudo bem. Me passa o contato do médico que eu resolvo’”, relatou, emocionada.

A influenciadora afirmou que a experiência foi decisiva para transformar sua visão sobre perdão. Para ela, guardar sentimentos negativos pode prolongar dores desnecessárias. “Às vezes a gente está brigando sozinho e alimentando algo que só faz mal”, refletiu.

No fim do relato, Jéssica destacou o aprendizado que tirou do episódio. “Foi difícil, mas o perdão liberta”, concluiu.