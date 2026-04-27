Rio - Rafaella Justus usou as redes sociais nesta segunda-feira (27) para dividir com os seguidores uma mudança recente: a realização de uma nova rinoplastia. Aos 16 anos, a filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro fez questão de esclarecer que a decisão partiu de um desejo pessoal — e não de insegurança.
“Sim, fiz mais uma rinoplastia. Não foi sobre mudar quem eu sou, mas sobre me olhar com mais carinho. Não foi por falta de autoestima, foi por escolha”, declarou.
Na mesma publicação, Rafaella ampliou a reflexão ao falar sobre como enxerga autoestima hoje. Segundo ela, a relação com a própria imagem passa, antes de tudo, pelo autoconhecimento. “Quando a gente se respeita e se ama de verdade, também se sente livre para fazer mudanças sem culpa ou necessidade de aprovação”, afirmou, destacando que está mais feliz com o resultado.
A repercussão foi imediata, com uma enxurrada de comentários positivos. Entre eles, a mãe, Ticiane Pinheiro, celebrou o momento da filha. Seguidores também elogiaram a mudança e ressaltaram a confiança demonstrada por Rafaella.
Essa não é a primeira vez que a influenciadora passa pelo procedimento. Anos atrás, ela já havia realizado uma cirurgia no nariz, inicialmente com indicação funcional, para corrigir um desvio de septo, além de ajustes estéticos.