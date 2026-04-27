Key Alves contou se pretende ter outros filhos - Reprodução/Instagram

Key Alves contou se pretende ter outros filhos Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 18:08

Rio - Key Alves abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira (27) e falou sobre a possibilidade de ter outros filhos. Mãe de Rosamaria, de 4 meses, fruto do relacionamento com Bruno Rosa, a ex-BBB não descartou dar um irmãozinho para a bebê.

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"Como vocês sabem e já deixei bem claro, eu não pretendo ter mais filhos. Mas, no futuro, pode acontecer de tudo e a nossa cabeça pode mudar", afirmou ela.

Apesar disso, a jogadora de vôlei pensou em nomes caso tenha mais um herdeiro. "Mas, eu já tenho. Se lá na frente, daqui cinco ou dez anos, vier uma menina, ela se chamaria Rosalía, eu amo. E se for menino, se chamaria Liam. Por enquanto não", disse Key.