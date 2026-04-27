Key Alves contou se pretende ter outros filhos Reprodução/Instagram

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Rio - Key Alves abriu a caixinha de perguntas do Instagram nesta segunda-feira (27) e falou sobre a possibilidade de ter outros filhos. Mãe de Rosamaria, de 4 meses, fruto do relacionamento com Bruno Rosa, a ex-BBB não descartou dar um irmãozinho para a bebê. 
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Key Alves e a filha Rosamaria - Reprodução/Instagram
Bruno Rosa e Key Alves são pais de Rosamaria - Reprodução/Instagram
Key Alves - Reprodução/Instagram
Key Alves contou se pretende ter outros filhos - Reprodução/Instagram
"Como vocês sabem e já deixei bem claro, eu não pretendo ter mais filhos. Mas, no futuro, pode acontecer de tudo e a nossa cabeça pode mudar", afirmou ela. 
Apesar disso, a jogadora de vôlei pensou em nomes caso tenha mais um herdeiro. "Mas, eu já tenho. Se lá na frente, daqui cinco ou dez anos, vier uma menina, ela se chamaria Rosalía, eu amo. E se for menino, se chamaria Liam. Por enquanto não", disse Key. 