Ex-BBB Milena analisou vida fora do reality show - Reprodução/Instagram

Ex-BBB Milena analisou vida fora do reality show Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 16:08

Rio - Vice-campeã do "BBB 26", Milena publicou um vídeo nesta segunda-feira (27) comentando a primeira semana após a final do reality show. A recreadora improvisou um raio-x, vídeo feito pelos brothers todos os dias no confessionário, e relatou os desafios no mundo real.

fotogaleria

"Como é que tá minha vida depois que saí do 'BBB'? Uma m*rda. Eu sei a hora, o dia...eu quero voltar para casa. Eu quero voltar para lá. Quero ouvir a voz, se eu estou com dor, tenho que ir para o hospital. Não tem mais o botão para apertar e uma doutora maravilhosa lá dentro me esperando", disse ela.

Milena também comentou sobre a vida do lado de fora da casa mais vigiada do país. "A vida lá era boa. Aqui, ela é boa. É questão de se adaptar. Mas, assim, estou amando o carinho de vocês, estou amando tudo. Só tem quatro dias fora da casa, tem muita coisa para ver, muita coisa para digerir."

A ex-BBB brincou, ainda, com o tempo estipulado para fazer o raio-x. "Gente, um minuto e meio é muito pouco para falar, vocês tinha que aumentar isso aí", concluiu.