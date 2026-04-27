Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no Saara - Reprodução/Instagram

Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no SaaraReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 15:41

Rio - A cantora Shakira deve se hospedar em uma das acomodações mais luxuosas do Rio de Janeiro durante sua passagem pela cidade. Com show marcado para o dia 2 de maio na Praia de Copacabana, a artista deve ficar no tradicional Copacabana Palace, repetindo o roteiro de estrelas como Madonna e Lady Gaga, que também já passaram pelo local. Veja fotos:

fotogaleria





Considerada uma das mais desejadas do hotel, a suíte tem diárias a partir de R$ 45.688, já com taxas incluídas. O espaço ultrapassa os 100 metros quadrados e oferece vista privilegiada para o mar, com varanda decorada de frente para a praia.



A acomodação conta com cama king size, vista panorâmica do oceano e acesso à Black Pool, uma piscina semiprivativa localizada no sexto andar do hotel.



Entre os serviços incluídos estão espumante de boas-vindas, canapés ao pôr do sol e minibar com bebidas não alcoólicas liberadas. Os hóspedes também têm direito a café da manhã, transfer de ida e volta, anfitrião dedicado e lavanderia como cortesia durante a estadia.