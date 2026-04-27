Shakira faz publicação no Instagram posando junto a leque de loja no SaaraReprodução/Instagram
Considerada uma das mais desejadas do hotel, a suíte tem diárias a partir de R$ 45.688, já com taxas incluídas. O espaço ultrapassa os 100 metros quadrados e oferece vista privilegiada para o mar, com varanda decorada de frente para a praia.
A acomodação conta com cama king size, vista panorâmica do oceano e acesso à Black Pool, uma piscina semiprivativa localizada no sexto andar do hotel.
Entre os serviços incluídos estão espumante de boas-vindas, canapés ao pôr do sol e minibar com bebidas não alcoólicas liberadas. Os hóspedes também têm direito a café da manhã, transfer de ida e volta, anfitrião dedicado e lavanderia como cortesia durante a estadia.
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