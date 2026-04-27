Isis ValverdeReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
Agora você pode ler esta notícia off-line
Isis ValverdeReprodução / Instagram
Ver essa foto no Instagram
'Cheira aqui meu sovaco': Bella Campos expõe 'misoginia' em 'Vale Tudo' e critica condução da Globo
'Eu me senti oprimida', afirmou atriz, que viveu Maria de Fátima no remake
MC Lomma se manifesta sobre rumores de término com jogador
Casal assumiu o relacionamento em setembro do ano passado
Rainha Matos chora ao relatar medo de usar banheiro feminino e cita caso Cássia Kis
Influenciadora afirma que passou a evitar espaços públicos e recorre a alternativas por receio de agressões
Após ser socorrida, Luiza Ambiel atualiza quadro de saúde: 'Negócio sério'
Influenciadora está internada em um hospital de São Paulo
Isabel Fillardis é surpreendida com pedido de casamento no palco
Momento aconteceu após uma apresentação do espetáculo 'O Começo do Fim'
Luana Piovani alfineta Virginia Fonseca após vídeo chorando: 'Lágrimas de crocodilo'
Atriz voltou a se manifestar sobre a influenciadora nas redes sociais