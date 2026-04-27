Isis Valverde - Reprodução / Instagram

Isis ValverdeReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 13:46

Rio - Isis Valverde, de 39 anos, aproveitou uns dias de descanso na Bahia e compartilhou alguns registros da viagem com os seguidores do Instagram. Em algumas das imagens, a atriz aparece de biquíni e o corpo escultural dela chama a atenção.

fotogaleria

"Bahia de todos os santos. Dias de sol, mar e família! do jeito que eu mais amo", escreveu a atriz na legenda. Ela recebeu uma chuva de elogios dos internautas. "Linda de viver", disse um. "Maravilhosa", comentou outro. "Tão linda! Beleza natural e única", opinou uma terceira pessoa.

Vale lembrar que a Isis é casada com o empresário Marcus Buaiz, ex de Wanessa Camargo. Ela tem um filho, Rael, de 7 anos, fruto da antiga união com o modelo Andre Resende. O último trabalho da artista em novelas foi em "Amor de Mãe" (2019-2021).