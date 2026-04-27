Dira Paes compartilha vídeo de livro escolar com sua fotoReprodução/Instagram
Dira Paes se emociona com foto em livro escolar: 'Que sorte a minha'
Atriz compartilhou um vídeo do livro em seu perfil
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