Dira Paes compartilha vídeo de livro escolar com sua foto - Reprodução/Instagram

Dira Paes compartilha vídeo de livro escolar com sua fotoReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 16:59

Rio - A atriz Dira Paes compartilhou um registro emocionado em seu perfil nesta segunda-feira (27). No vídeo, a artista aparece folheando um livro escolar enviado por um amigo, que traz em uma das páginas uma foto sua ao lado de ícones brasileiros como Machado de Assis, Zilda Arns, Ayrton Senna, Fernanda Takai, e Pelé.

Livro escolar com foto de Dira Paes Reprodução/Instagram

"Meu amigo Paulo Henrique me mandou, através do pai dele, esse caderno da escola e eu tô aqui no meio desses nobres. Olha que coisa linda”, disse ela no vídeo. "Muito obrigada, eu adorei saber disso. Que lindo, que sorte a minha", finalizou.

Na legenda do vídeo, mais uma vez mostrou-se emocionada com o fato. "Primeira vez que assino minha foto em um caderno escolar. Que honra estar ao lado de pessoas tão incríveis e admiráveis pra história do nosso país. Obrigada, Paulo Henrique, por me mostrar isso. Fiquei realmente muito comovida. A educação é transformadora.", escreveu.