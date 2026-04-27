Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas Reprodução Instagram
A última participação de Lavinia em novelas foi em Bom Sucesso (2019), da TV Globo, quando voltou a interpretar Natasha Oliver, personagem conhecida de Totalmente Demais.
Fora da TV, a atriz mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Casada desde 2007 com o economista Celso Colombo Neto, ela é mãe de Felipe, de 15 anos, e Estela, de 12, que raramente aparecem em suas redes sociais.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.