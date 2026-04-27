Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas Reprodução Instagram

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Rio - Longe das novelas, Lavinia Vlasak compartilhou registros de uma viagem ao lado de amigas e chamou atenção nas redes sociais. Nas imagens, a atriz aparece relaxando de biquíni verde-água e aproveitando dias de descanso. “Fotos de uma semana com dois feriados no meio? Temos! Foi bom? Foi maravilhoso”, escreveu, sem revelar o destino.
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Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas - Reprodução Instagram
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Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas - Reprodução Instagram
Longe das novelas, Lavinia Vlasak surge em viagem com amigas - Reprodução Instagram


A última participação de Lavinia em novelas foi em Bom Sucesso (2019), da TV Globo, quando voltou a interpretar Natasha Oliver, personagem conhecida de Totalmente Demais.

Fora da TV, a atriz mantém a vida pessoal longe dos holofotes. Casada desde 2007 com o economista Celso Colombo Neto, ela é mãe de Felipe, de 15 anos, e Estela, de 12, que raramente aparecem em suas redes sociais.