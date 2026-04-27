Gleici Damasceno em aula de surfe no Rio de JaneiroReprodução/Instagram
Ex-BBB Gleici Damasceno faz aula de surfe no Rio de Janeiro: 'Minha primeira de muitas'
Campeã do BBB 18 compartilhou registros da aula em suas redes sociais
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