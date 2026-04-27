Gleici Damasceno em aula de surfe no Rio de Janeiro - Reprodução/Instagram

Gleici Damasceno em aula de surfe no Rio de JaneiroReprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 16:16 | Atualizado 27/04/2026 16:17

Rio - A campeã do "BBB 18" Gleici Damasceno compartilhou fotos de sua primeira aula de surfe, realizada no Rio de Janeiro na quinta-feira (23). Nesta segunda (27), a atriz postou um vídeo com registros da experiência.

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"Dia de São Jorge no RJ, com aulinha de surfe, minha primeira de muitas. Tão bom aprender algo novo com gente do bem", escreveu ela na postagem realizada no feriado de São Jorge.

Já no vídeo compartilhado nesta segunda (27), é possível ver Gleici aprendendo desde o básico do esporte até entrar na aula e surfar suas primeiras ondas.

"Treinando no RJ pra surfar na pororoca já já", destacou.

A pororoca é um fenômeno que forma grandes ondas em rios da Amazônia, que cobre a região de nascença da atriz, natural do estado do Acre.