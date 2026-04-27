Ana Castela mostra rotina na academia e revela motivação inusitada: 'Treino para poder beber' - Reprodução Instagram

Ana Castela mostra rotina na academia e revela motivação inusitada: 'Treino para poder beber'Reprodução Instagram

Publicado 27/04/2026 18:05

Rio - Ana Castela apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (27) exibindo parte da sua rotina de treinos, e, como já é de costume, misturando disciplina com bom humor. A cantora publicou um vídeo direto da academia enquanto realizava exercícios focados nas pernas.



Logo no começo, ela reagiu ao tempo chuvoso sem perder a leveza. “Está chovendo, então o treino de hoje vale por três!”, brincou. Durante a atividade, acompanhada do personal trainer, mostrou a sequência do dia, com ênfase na região anterior das coxas. Asssita:





Em meio ao esforço, Ana arrancou risadas ao revelar o que a mantém consistente na rotina. “Eu treino para poder beber”, disse, em tom descontraído. Em outro momento, também fez uma comparação divertida com Gracyanne Barbosa ao comentar a intensidade dos exercícios. “Tá achando que nós é o quê? Tá achando que nós é Gracyanne Barbosa?”, soltou.



Apesar do clima leve, a artista também aproveitou para falar sério sobre o processo de evolução física. Segundo ela, não basta apenas intensidade. “Não reclamem do treino e nem do personal de vocês. O personal faz de tudo para vocês terem um corpo mais saudável. [...] Para crescer, não é só força, o descanso também faz parte”, destacou.



Nos últimos meses, a sertaneja tem investido de forma consistente na rotina fitness e vem mostrando os resultados ao público. Recentemente, ao publicar fotos exibindo a barriga definida, fez questão de reforçar que não houve edição nas imagens. “Não é IA. Eu realmente estou no foco”, afirmou.