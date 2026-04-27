Bruno Gagliasso na estreia de ’Impuros’ - Victor Chapetta/Brazil News

Bruno Gagliasso na estreia de ’Impuros’Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 27/04/2026 20:07

Rio - Famosos marcaram presença na estreia da série "Impuros", da Disney+, nesta segunda-feira (27). O lançamento aconteceu no Teatro TotalEnergies, na Zona Sul do Rio de Janeiro, e contou com a participação do elenco e de convidados.

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Entre os artistas que foram à estreia estavam Bruno Gagliasso, Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão, Lorena Comparato, Bruno Gissoni, Leandro Firmino, Creo Kellab, Jean Marcel Gatti, Peter Brandão e Érico Brás.



Ambientada no Rio de Janeiro dos anos 1990, em um território conflagrado por problemas sociais e onde a oportunidade do crime é muito tentadora, Evandro (Raphael Logan) enfrenta as complexidades do mundo do tráfico e a relação complicada com a própria mãe. A sexta temporada da série chega ao Disney+ no dia primeiro de maio.