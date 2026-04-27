Endrick e Gabriely Miranda serão pais de um menino Reprodução/Instagram

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Rio - Gabriely Miranda e Endrick revelaram aos seguidores nesta segunda-feira (27) o sexo do primeiro filho que esperam. A influenciadora e o jogador compartilharam um vídeo no qual abrem uma caixa com balões azuis, indicando que o bebê é um menino. 
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Gabriely Miranda e Endrick anunciaram a gestação em abril - Reprodução/Instagram
Gabriely Miranda espera o primeiro filho com Endrick - Reprodução/Instagram
Endrick e Gabriely Miranda serão pais de um menino - Reprodução/Instagram
Endrik e Gabriely Miranda estão juntos desde o final de 2023 - Reprodução/Instagram
Na legenda, o casal escolheu o versículo bíblico do Salmo 127:3. "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá."
A gestação de Gabriely foi revelada no dia 10 de abril. "Agora somos 5", anunciaram em publicação conjunta. O namoro do jogador com a influenciadora teve início em 2023. Os dois oficializaram a união no civil em setembro de 2024 e, meses antes, celebraram o casamento religioso em uma cerimônia reservada em Madri, na Espanha.