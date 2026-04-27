Endrick e Gabriely Miranda serão pais de um menino - Reprodução/Instagram

Endrick e Gabriely Miranda serão pais de um menino Reprodução/Instagram

Publicado 27/04/2026 20:51

Rio - Gabriely Miranda e Endrick revelaram aos seguidores nesta segunda-feira (27) o sexo do primeiro filho que esperam. A influenciadora e o jogador compartilharam um vídeo no qual abrem uma caixa com balões azuis, indicando que o bebê é um menino.

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Na legenda, o casal escolheu o versículo bíblico do Salmo 127:3. "Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que ele dá."