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Bella Campos, Camila Pitanga e mais famosas marcam presença em premiação de moda em São Paulo
Evento reúne celebridades no Teatro Cultura Artística e celebra destaques da indústria brasileira
São Paulo - Um grupo de celebridades se reuniu na noite desta segunda-feira (27), em São Paulo, para prestigiar mais uma edição do FFW Brasil Fashion Awards. O evento aconteceu no Teatro Cultura Artística, no Centro da capital paulista, e celebrou profissionais que vêm se destacando no cenário da moda nacional.
Entre os nomes que passaram pelo evento estavam Bella Campos, Carol Ribeiro, Camila Pitanga, Vivi Orth e Astrid Fontenelle, entre outros convidados.
A premiação reconhece profissionais que impulsionam a criatividade e a inovação no setor, além de destacar iniciativas que dialogam com práticas mais sustentáveis na moda brasileira. Ao todo, são 16 categorias, que vão de Marca de Moda a Fotógrafo e Maquiador do Ano.
Entre os destaques, a categoria Designer do Ano reúne 10 finalistas que concorrem a um prêmio de R$ 100 mil, além de mentorias e visibilidade no mercado. Já as categorias Ícone Fashion e Creator do Ano têm votação aberta ao público.
Na disputa por Ícone Fashion estão nomes como Bruna Marquezine, Camila Pitanga, Gaby Amarantos e Silvia Braz. Já na categoria Creator do Ano, concorrem Gabb, Livia Nunes, Robertita, Thai de Melo e Verena Figueiredo.
Entre as indicadas a Modelo do Ano estão Carol Monteiro, Daiane Sodré, Luiza Perote, Mariane Calazan e Sheila Bawar. Marcas como Farm, Misci, Piet e Sauer também aparecem entre os destaques da premiação.
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