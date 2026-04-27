Rio – A atriz Bruna Marquezine foi reconhecida por fãs enquanto fazia compras no shopping The Grove, em Los Angeles, nos Estados Unidos, no último domingo (26). O namorado da artista, o cantor Shawn Mendes, fotografou ela junto da dupla de brasileiras, que abordaram o casal ao pedir registro com Marquezine.
As imagens foram compartilhadas no TikTok, pelo namorado da fã: "Minha namorada realmente pediu para o Shawn Mendes tirar uma foto dela com a Bruna Marquezine?", escreveu na legenda. As fãs também publicaram nas redes sociais imagens retiradas junto ao cantor canadense.
Marquezine está nos Estados Unidos faz uma semana, e já foi vista passeando com o namorado por Santa Monica, na Califórnia (EUA).
O casal assumiu o relacionamento durante o Ano Novo no Brasil e, desde então, Shawn Mendes tem feito visitas frequentes ao país para ficar com a amada.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.