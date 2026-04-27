Regis Tadeu detona carreira internacional de Anitta - Reprodução / Instagram

Regis Tadeu detona carreira internacional de AnittaReprodução / Instagram

Publicado 27/04/2026 11:50

Rio - O crítico musical Regis Tadeu comentou, nas redes sociais, a trajetória internacional de Anitta. Conhecido por opiniões diretas e sem rodeios, ele reagiu a uma declaração recente da artista, que afirmou considerar sua carreira fora do Brasil bem-sucedida.



Em tom direto, Regis contestou a avaliação da cantora e colocou em dúvida o alcance global de seus projetos. “Investiu um monte de dinheiro e não repercutiu absolutamente nada. Quem tem carreira internacional faz turnês internacionais, não fica fazendo aparições em premiações”, afirmou.



Na sequência, o crítico também questionou a relevância das colaborações internacionais de Anitta, citando nomes de peso da indústria. “Aí ela fica falando: ‘Ah, eu tenho música com a Madonna’. Qual foi a única música com artistas latinos que a Madonna não cantou ao vivo? Justamente a dela. Que coincidência, né? […] Toda a carreira internacional dela foi um fracasso!”, disparou.



A repercussão ocorre em meio a um momento em que Anitta reforça sua presença no mercado externo, com lançamentos em outros idiomas e participações em eventos internacionais.



As declarações de Regis Tadeu se somam a um histórico de críticas públicas a nomes da música. O comentarista já se envolveu em controvérsias ao opinar sobre artistas como Ludmilla, Wanessa Camargo e até a banda Coldplay. Até o momento, Anitta não comentou as falas.