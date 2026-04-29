Alberto Cowboy lamenta morte do tio - Reprodução do Instagram

Alberto Cowboy lamenta morte do tioReprodução do Instagram

Publicado 29/04/2026 08:21

Rio - Alberto Cowboy lamentou a morte do tio, Ronald, de 75 anos, pai da dupla Victor & Leo, nas redes sociais, nesta terça-feira (28). O ex-BBB publicou uma foto ao lado do familiar e uma reflexão sobre a partida de uma pessoa querida. Ele, que não deu detalhes sobre a causa do falecimento, também destacou que "a lembrança e o amor são eternos".

"Imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando, enquanto ele vai se afastando, cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. Lá o mar e o céu se encontram. E você diz: “Pronto, ele se foi. “Foi aonde? Foi a um lugar que a sua visão não alcança, só isso", escreveu.

"Ele continua tão grande, tão bonito e tão imponente como era quando estava perto de você. A dimensão diminuída está em você, não nele. E naquele momento em que você está dizendo: “Ele se foi”, há outros olhos vendo-o aproximar-se e outras vozes exclamando com alegria: “Ele está chegando”. Amado tio Ronald, descanse em paz. A lembrança e o amor são eternos", completou.

Alberto recebeu o apoio dos amigos através dos comentários. "Meus sentimentos meu amigo", afirmou Jonas Sulzbach. "Que Deus abençoe sua família", disse Maxiane. Mulher de Cowboy, Priscilla Monroy também se manifestou: "Não tive a oportunidade de conhecer seu tio, mas sempre ouvi você falar com tanto carinho das histórias dele. Tenho certeza de que ele segue amparado na espiritualidade, em paz, e que seu legado de amor permanece vivo em vocês".