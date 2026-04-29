Ator Rui Ricardo DiazDivulgação
"É um momento muito especial, estreando três projetos quase ao mesmo tempo. Dois longas e uma série que já chega à sexta temporada. É um privilégio viver isso dentro de um momento tão potente do nosso audiovisual", afirma o artista.
A nova leva de episódios de "Impuros" marca mais um capítulo na trajetória de Victor Morello, personagem que Rui interpreta desde o início da série. Policial federal obsessivo e incorruptível, ele atravessa conflitos pessoais enquanto persegue Evandro do Dendê (Raphael Logam) no Rio de Janeiro dos anos 1990. A longevidade do papel, segundo o ator, se tornou um dos maiores desafios e um estímulo na carreira.
"Fazer o mesmo personagem há tantos anos é uma coisa muito doida. É quase como se ele existisse para além de você. Eu acho que essa coisa do tráfico e da polícia é um pano de fundo para as histórias, para os dramas humanos desses personagens. O desafio vai ficando cada vez mais profundo na incapacidade deles de se relacionar com o entorno, com as pessoas que amam. Acho que é isso que conecta tanto com o público, e também com qualquer ator. Quando você vê um personagem tão denso, tão complexo, isso é desafiador e muito estimulante", explica.
Rui não esconde a empolgação com os novos episódios, que levam a narrativa a um novo patamar. "Na minha opinião, a melhor temporada. A sexta temporada vai para lugares inimagináveis. Às vezes, a realidade parece mais absurda que a ficção, e a série consegue chegar muito perto disso", diz.
Fora do streaming, o ator protagoniza dois projetos que exploram diferentes recortes do Brasil. Em "Rio de Sangue", filmado no Pará e ambientado na região amazônica, ele interpreta Edenir, um indigenista cuja decisão desencadeia o conflito central da trama, que envolve garimpo ilegal e tensões com povos originários. No elenco, divide cenas com Giovanna Antonelli, Alice Wegmann e Felipe Simas.
"Ele é um personagem com uma ética muito forte, dedicado à preservação dos povos indígenas. Uma atitude dele, pensada para proteger essas comunidades, acaba impulsionando toda a história", detalha.
O longa aposta em sequências de ação intensas, aliadas ao drama. Rui destaca o nível de exigência do projeto, tanto do ponto de vista técnico quanto emocional. "São cenas difíceis, que pedem muita preparação e concentração. É um filme de ação, mas também de grande carga dramática".
Entre o sucesso da série e a presença simultânea nas telonas, Rui vive um momento de escolhas criteriosas. Ele afirma buscar histórias que dialoguem com o país e ofereçam desafios artísticos. "Eu procuro personagens complexos e histórias relevantes, que precisam ser contadas. Projetos que desafiem o ator e que também tenham uma força de entretenimento", resume.
A agenda segue movimentada. Além da atual temporada de Impuros, o ator já se prepara para iniciar as gravações do sétimo ano da série e amplia sua atuação em produções internacionais, com trabalhos em diferentes idiomas e mercados.