Bianca Andrade - Reprodução do Instagram

Bianca AndradeReprodução do Instagram

Publicado 29/04/2026 08:52

Rio - Bianca Andrade, de 31 anos, publicou uma série de fotos no Instagram, nesta terça-feira (28), mostrando seu dia a dia. Em algumas imagens, a influenciadora digital e empresária aparece de biquíni e exibe o corpão em forma. Em outras, ela surge trabalhando e também curtindo momentos especiais com o filho, Cris, fruto do antigo relacionamento com Fred Bruno.

fotogaleria

"A vida acontecendo do jeitinho que eu me prometi", escreveu Bianca na legenda. Famosos e fãs comentaram a postagem. "Belíssima", elogiou Anitta. "Um combo perfeito de beleza e charme", disse um admirador da influenciadora. "Gostosa", opinou outro. "Perfeita em cada detalhe", disparou uma terceira pessoa.