Palco onde Shakira fará show em Copacabana - Érica Martin / Agência O Dia

Palco onde Shakira fará show em CopacabanaÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/04/2026 14:35

Rio - Com um público estimado em cerca 2 milhões de pessoas, o megashow gratuito de Shakira na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio, neste sábado (2), contará com esquema especial de segurança para garantir a alegria dos fãs da diva pop. O Governo do Estado divulgou, nesta terça-feira (28), detalhes sobre a operação integrada entre as forças estaduais e municipais - com cerca de 8 mil agentes ao todo -, que contará com câmeras de reconhecimento facial, cães farejadores, helicópteros, embarcações e mais.

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"O nosso papel fundamental é coordenar e integrar essas forças para que a gente consiga dar uma segurança de alto nível, para que as pessoas possam vir, assistir o show e voltar para suas casas em segurança", afirmou o Secretário de Estado de Segurança Pública, Victor Cesar Carvalho dos Santos.

Polícia militar e civil

Com um aumento de 13,7%, totalizando mais de 3.700 agentes, a Polícia Militar vai atuar tanto na parte interna, como na área externa do show, com o apoio de 175 viaturas, quadriciclos, drones, helicóptero, lancha, além do Regimento de Polícia Montada (RPMont). Também irão utilizar 8 cães para fazer a segurança do público. Dois deles são responsáveis por farejar e apontar materiais explosivos.

De acordo com o Secretário da PM, Sylvio Ricardo Ciuffo Guerra, o megashow terá quatro equipes de grupamento de policiamento de multidão. "[Essa equipe] trabalha diretamente dentro do público, exatamente onde o público está assistindo ao show. Esse policiamento em contato direto com a plateia ocorre para que a gente evite e consiga minimizar qualquer tipo de atitude que venha de um militante", explicou o comandante.

Já a Polícia Civil terá reforços em todas as delegacias da Zona Sul, em especial a Delegacia Especial de Apoio ao Turista (DEAT). "Nós vamos criar delegacias extraordinárias. Uma delas, inclusive, para possíveis casos envolvendo adolescentes infratores. Vamos separar. As delegacias estão preparadas para dar um atendimento especial àquelas pessoas que tenham algum nível de carência ou deficiência", contou o Secretário Delmir Gouveia. A civil também vai aumentar os policiamento nos aeroportos Santos Dumont e Galeão.

Segurança Presente, Operação Lei Seca e bombeiros

O Segurança Presente iniciará a ação na sexta-feira até domingo, às 4h da manhã. A atuação ocorrerá, principalmente, nos acessos às estações de metrô e nos bloqueios, fazendo revistas. "Nós teremos 150 agentes, desses, 126 são policiais militares, [e os] demais são agentes civis e [assistentes] sociais", falou a Tenente-Coronel, Patrícia Monteiro.

A Operação Lei Seca terá 100 agentes e 10 equipes espalhadas, principalmente na Região Metropolitana. Além disso, os agentes irão promover ações educativas para conscientizar sobre a importância de não dirigir caso tenha ingerido bebida alcóolica.

Distribuídos em seis grupos, 176 bombeiros militares irão trabalhar no grande evento, entre guarda-vidas e equipes focados no combate ao incêndio. "Teremos sete viaturas de salvamento, duas viaturas de combate a incêndio e uma viatura aérea. [...] Teremos também ambulâncias destinadas ao atendimento para o hospital. Atuaremos com um drone e embarcações", informou o Secretário da Defesa Civil, Tarciso Salles Junior. A ação dos bombeiros também contará com motocicletas e médicos atuando em viaturas aquáticas para realizar atendimentos na praia, focando na otimização do tempo.

Operação Tatuí e mais

A partir desta quarta-feira (29), será iniciada a Operação Tatuí, onde ocorre a varredura em toda a faixa de areia de Copacabana, realizado pela Secretaria de Ordem Pública, a Guarda Municipal e COMLURB (Companhia Municipal de Limpeza Urbana). Vale lembrar que anteriormente, nesta mesma operação, foram encontrados materiais e produtos enterrados e escondidos.

Os transportes de turismo não serão permitidos no estacionamento de terrenos no entorno de Copacabana.