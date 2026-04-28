Agentes da Polícia Civil e do Crea-RJ periciaram a montagem do palco em Copacabana, na manhã desta segunda-feira (27)Érica Martin / Agência O Dia
Gabriel foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. A morte causou forte comoção entre familiares, amigos e outros profissionais que participavam da montagem.
De acordo com o delegado, a perícia realizada no local será fundamental para esclarecer exatamente como o acidente aconteceu e se houve falha humana, negligência ou irregularidade técnica. A estimativa é de que o laudo fique pronto nas próximas semanas.
Uma das linhas de apuração considera a hipótese de que Gabriel estivesse soldando uma peça no momento em que houve movimentação do elevador, provocando o esmagamento entre duas estruturas. Os detalhes, no entanto, ainda dependem da conclusão técnica dos peritos.
Outro fator que aumentou a pressão sobre os responsáveis pelo evento foi a vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Após inspeção no local, o órgão informou que a empresa Cenoart não possui registro para exercer atividades de engenharia e também não teria responsável técnico legalmente habilitado para esse tipo de operação.
Diante das irregularidades constatadas, o conselho anunciou que a empresa será autuada e multada. O Crea também solicitou documentos relacionados às empresas envolvidas na montagem e aos profissionais contratados para atuar na estrutura do show.
Enquanto a investigação avança, familiares e amigos se despediram de Gabriel na manhã desta terça-feira (28), no Cemitério Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. O enterro foi marcado por forte emoção, lágrimas e homenagens.
Gabriel morava em Magé, trabalhava como serralheiro e deixou esposa e três filhos pequenos. Segundo familiares, ele era o principal responsável pelo sustento da casa e costumava aceitar trabalhos extras, inclusive em fins de semana e feriados, para garantir melhores condições à família.
Parentes o definiram como um homem tranquilo, trabalhador, dedicado aos filhos e muito querido na comunidade onde cresceu. Amigos também lamentaram a perda precoce de um jovem que morreu justamente enquanto exercia a profissão.
O show de Shakira será no próximo sábado (2).
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