Agentes da Polícia Civil e do Crea-RJ periciaram a montagem do palco em Copacabana, na manhã desta segunda-feira (27)Érica Martin / Agência O Dia

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Leonardo Brito
Rio - A Polícia Civil vai intimar os representantes da MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart), empresa responsável pela montagem dos elevadores utilizados no palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, Zona Sul. Ao DIA, o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), disse que a Cenoart deve ser chamada para prestar esclarecimentos ainda nesta quarta-feira (29). Gabriel de Jesus Firmino morreu no domingo (26) após sofrer grave acidente enquanto trabalhava na montagem da estrutura do evento.
O trabalhador atuava em um dos sistemas de elevação instalados no palco quando acabou prensado entre equipamentos metálicos. Colegas tentaram socorrê-lo ainda no local e retiraram a vítima da estrutura antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros.

Gabriel foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. A morte causou forte comoção entre familiares, amigos e outros profissionais que participavam da montagem.

De acordo com o delegado, a perícia realizada no local será fundamental para esclarecer exatamente como o acidente aconteceu e se houve falha humana, negligência ou irregularidade técnica. A estimativa é de que o laudo fique pronto nas próximas semanas.

Uma das linhas de apuração considera a hipótese de que Gabriel estivesse soldando uma peça no momento em que houve movimentação do elevador, provocando o esmagamento entre duas estruturas. Os detalhes, no entanto, ainda dependem da conclusão técnica dos peritos.

Outro fator que aumentou a pressão sobre os responsáveis pelo evento foi a vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Após inspeção no local, o órgão informou que a empresa Cenoart não possui registro para exercer atividades de engenharia e também não teria responsável técnico legalmente habilitado para esse tipo de operação.

Diante das irregularidades constatadas, o conselho anunciou que a empresa será autuada e multada. O Crea também solicitou documentos relacionados às empresas envolvidas na montagem e aos profissionais contratados para atuar na estrutura do show.

Enquanto a investigação avança, familiares e amigos se despediram de Gabriel na manhã desta terça-feira (28), no Cemitério Suruí, em Magé, na Baixada Fluminense. O enterro foi marcado por forte emoção, lágrimas e homenagens.

Gabriel morava em Magé, trabalhava como serralheiro e deixou esposa e três filhos pequenos. Segundo familiares, ele era o principal responsável pelo sustento da casa e costumava aceitar trabalhos extras, inclusive em fins de semana e feriados, para garantir melhores condições à família.

Parentes o definiram como um homem tranquilo, trabalhador, dedicado aos filhos e muito querido na comunidade onde cresceu. Amigos também lamentaram a perda precoce de um jovem que morreu justamente enquanto exercia a profissão.

O show de Shakira será no próximo sábado (2).