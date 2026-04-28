Agentes da Polícia Civil e do Crea-RJ periciaram a montagem do palco em Copacabana, na manhã desta segunda-feira (27) - Érica Martin / Agência O Dia

Agentes da Polícia Civil e do Crea-RJ periciaram a montagem do palco em Copacabana, na manhã desta segunda-feira (27)Érica Martin / Agência O Dia

Publicado 28/04/2026 20:15 | Atualizado 28/04/2026 21:04

Rio - A Polícia Civil vai intimar os representantes da MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart), empresa responsável pela montagem dos elevadores utilizados no palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, Zona Sul. Ao DIA, o delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana), disse que a Cenoart deve ser chamada para prestar esclarecimentos ainda nesta quarta-feira (29). Gabriel de Jesus Firmino morreu no domingo (26) após sofrer grave acidente enquanto trabalhava na montagem da estrutura do evento.