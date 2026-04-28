Edward Yuri Correia Santana, conhecido como "Ed" ou "Brinquedo", foi preso no dia do aniversário de 25 anos, apontado como um dos envolvidos no ataque armado contra a 60 DP no ano passado. - Divulgação PCRJ

Edward Yuri Correia Santana, conhecido como "Ed" ou "Brinquedo", foi preso no dia do aniversário de 25 anos, apontado como um dos envolvidos no ataque armado contra a 60 DP no ano passado.Divulgação PCRJ

Publicado 28/04/2026 18:08

Edward Yuri Correia Santana, conhecido como 'Ed' ou 'Brinquedo', foi preso na manhã desta terça-feira (28), apontado como um dos envolvidos no ataque armado de traficantes do Comando Vermelho contra a Delegacia de Campos Elísios (60ª DP), em Duque de Caxias. O criminoso estava em casa, na Rua Cabriuva, na Comunidade do Barro Branco, em Duque de Caxias, quando foi surpreendido por agentes da 60ª DP e da 66ª DP (Piabetá).

Contra 'Brinquedo', que foi preso justamente no dia que completa 25 anos, foi cumprido um mandado de prisão por tentativa de homicídio qualificado, expedido pela 4ª Vara Criminal de Duque de Caxias. Ele não resistiu à prisão e foi encaminhado para a sede policial.

De acordo com a Polícia Civil, Edward participou do ataque ocorrido contra a 60ª DP, na noite do dia 15 de fevereiro de 2025. Ele estaria junto com o grupo de criminosos fortemente armados com fuzis e granadas que cercaram a delegacia e efetuaram diversos disparos contra o prédio. Na ocasião, policiais que estavam na unidade chegaram a ficar feridos.

As investigações apontam que o atentado teria sido uma represália à prisão de comparsas realizada horas antes. A ordem para o ataque partiu de uma das lideranças do CV na região.

Ainda segundo a polícia, Ed possui cinco anotações criminais, incluindo tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura e roubos.

Relembre o caso

Segundo a corporação, sob o comando de Joab da Conceição Silva, uma das lideranças da facção criminosa, dezenas de traficantes cercaram a unidade policial na tentativa de resgatar os comparsas que estavam na carceragem.

O ataque deixou a fachada da distrital crivada de tiros. Viaturas também foram danificadas. Dois policiais ficaram feridos. Eles foram socorridos, levados ao Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), em Caxias, e receberam alta no mesmo dia.

Também em abril, o Ministério Público do Rio (MPRJ) denunciou Deivid Rodrigues Barreto, o '2D', e Giliarde Sobescijanski Martins, o 'Gordinho' ou 'Teleco', acusados de participar do crime, por associação ao tráfico de drogas com o agravante do uso de armas de guerra.