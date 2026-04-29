Publicado 29/04/2026 00:00

Alerj pede audiência ao STF para barrar redistribuição dos royalties do petróleo. R$ 20 bilhões estão em jogo. O ponto não é apenas fiscal: é que o Rio segue refém de liminares e pautas suspensas por anos. Quando a incerteza vira regra, planejar saúde e segurança vira exercício de fé.

Banco Mundial projeta alta de 24% na energia em 2026, com petróleo a US$ 86, podendo chegar a US$ 115. O choque vem em ondas: energia, depois alimentos, depois juros e dívida. O Brasil colhe royalties mais altos, mas paga inflação importada e aí, a equação fiscal aperta justamente quando precisa folgar.