Bruno Dubeux foi procurador geral do estado de 2020 a 2023 - Reprodução

Bruno Dubeux foi procurador geral do estado de 2020 a 2023 Reprodução

Publicado 28/04/2026 22:29

O governador em exercício do Rio de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, promoveu nesta terça-feira (28) novas mudanças no primeiro escalão do governo estadual. Dessa vez foi a mudança do procurador geral do Estado com a exoneração de Renan Miguel Saad para o retorno de Bruno Teixeira Dubeux, que ocupou o cargo de 2020 a 2023. A saída foi publicada em edição extra do Diário Oficial. A nomeação oficial de Dubeux ocorrerá nesta quarta-feira (29).



Dubeux tem 46 anos e atualmente atuava como procurador do Estado na área de contencioso em saúde. Ele é mestre em Políticas Públicas e Processo, além de possuir formação avançada pela Escola de Governo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.



Mudanças na saúde



Na manhã desta terça (28), Couto havia exonerado a secretária de saúde Claudia Mello. Em seu lugar entra o médico Ronaldo Damião, cuja nomeação também será publicada no Diário Oficial.



Damião é pró-reitor de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de urologia da instituição. Entre 2020 e 2023, comandou o Hospital Universitário Pedro Ernesto, período marcado pelos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.



O novo secretário também presidiu a Sociedade Brasileira de Urologia, integrou discussões de políticas públicas no Ministério da Saúde e esteve entre os nomes ligados à implantação da campanha Novembro Azul no Brasil.