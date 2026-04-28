Bruno Dubeux foi procurador geral do estado de 2020 a 2023 Reprodução
Dubeux tem 46 anos e atualmente atuava como procurador do Estado na área de contencioso em saúde. Ele é mestre em Políticas Públicas e Processo, além de possuir formação avançada pela Escola de Governo da Universidade Harvard, nos Estados Unidos.
Mudanças na saúde
Na manhã desta terça (28), Couto havia exonerado a secretária de saúde Claudia Mello. Em seu lugar entra o médico Ronaldo Damião, cuja nomeação também será publicada no Diário Oficial.
Damião é pró-reitor de Saúde da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) e professor titular de urologia da instituição. Entre 2020 e 2023, comandou o Hospital Universitário Pedro Ernesto, período marcado pelos desafios impostos pela pandemia de Covid-19.
O novo secretário também presidiu a Sociedade Brasileira de Urologia, integrou discussões de políticas públicas no Ministério da Saúde e esteve entre os nomes ligados à implantação da campanha Novembro Azul no Brasil.
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