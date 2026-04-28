Ação da Operação Desmonte encontrou peças de veículos furtados e crime ambiental - Divulgação

Ação da Operação Desmonte encontrou peças de veículos furtados e crime ambientalDivulgação

Publicado 28/04/2026 19:45 | Atualizado 28/04/2026 20:57

Rio - Um ferro-velho irregular foi interditado no bairro Coelho, em São Gonçalo, em uma ação conjunta do Detran RJ e da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA). Dois proprietários do estabelecimento foram presos em flagrante depois que os agentes encontraram um motor e um veículo com registro de furto.



Segundo o Detran, o estabelecimento operava sem qualquer registro e comercializava itens sem as etiquetas de rastreamento exigidas por lei.

A fiscalização também contou com técnicos do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), que confirmaram que o local despejava poluentes diretamente no solo, causando risco ambiental severo.

Todo o material encontrado foi apreendido e encaminhado para reciclagem.





