Ação da Operação Desmonte encontrou peças de veículos furtados e crime ambientalDivulgação
Segundo o Detran, o estabelecimento operava sem qualquer registro e comercializava itens sem as etiquetas de rastreamento exigidas por lei.
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