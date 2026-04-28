Mandarim pode virar matéria em escola pública - Divulgação / Alerj

Mandarim pode virar matéria em escola públicaDivulgação / Alerj

Publicado 28/04/2026 18:05 | Atualizado 28/04/2026 18:55

Rio - O mandarim, idioma oficial da China, poderá ser incluído na grade curricular de linguagens das escolas públicas da rede estadual do Rio. A medida, prevista no Projeto de Lei 6.439/25, foi aprovada, em primeira discussão, nesta terça-feira (28), pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj).

O PL, ainda, precisa passar por uma segunda votação. Segundo o texto, a contratação de professores de mandarim será realizada através de edital da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc). Licenciatura plena em Letras com habilitação em mandarim ou certificação HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi) nível 3, que é o exame internacional de proficiência em língua chinesa, estão entre os requisitos exigidos.



De acordo com a autora da proposta, a deputada Tia Ju (REP), a iniciativa amplia oportunidades para os estudantes, visando o mercado de trabalho. "Diante do crescimento da demanda por profissionais que dominam a principal língua chinesa, é fundamental que as políticas públicas acompanhem essa tendência e preparem nossos jovens", disse ela.



A parlamentar também afirmou que o governo chinês já demonstrou apoio à proposta, com a oferta de professores. "A China, além de ser um dos principais parceiros comerciais do Brasil - destino relevante das exportações e importante investidor -, também tem contribuído para o fortalecimento da cultura e da educação no Estado do Rio".