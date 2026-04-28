Foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 mm de plataforma Colt e pistola Glock G17 calibre 9 mm durante a ação em Itaúna. Divulgação PMRJ

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Leonardo de Almeida Couto, de 35 anos, conhecido como 'Nandinho', apontado como um dos segurança de Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó, chefe do tráfico do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, foi preso em uma operação do 1º Batalhão da Polícia Militar, na manhã desta terça-feira (28), na localidade de Itaúna, em São Gonçalo. Allan Ribeiro Félix, de 33 anos, também foi detido na ação.
A prisão ocorreu após um confronto com agentes que atuavam na retirada de barricadas. Houve troca de tiros e três suspeitos fugiram para uma residência na Rua Nery Xavier. Dois dos suspeitos foram capturados. Com eles, os policiais apreenderam um fuzil calibre 5,56mm e uma pistola 9mm.
Segundo a polícia, ambos já possuíam antecedentes criminais, incluindo registros por tráfico de drogas, roubo e homicídio, e estavam foragidos do sistema prisional.
Os presos foram encaminhados à 72ª DP (São Gonçalo) e estão à disposição da Justiça.