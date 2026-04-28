Foram apreendidos um fuzil calibre 5,56 mm de plataforma Colt e pistola Glock G17 calibre 9 mm durante a ação em Itaúna. Divulgação PMRJ
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