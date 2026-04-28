Sepultamento de Gabriel de Jesus, 28 anos, reuniu familiares e amigos no Cemitério Suruí, em Magé - Érica Martin/Agência O DIA

Sepultamento de Gabriel de Jesus, 28 anos, reuniu familiares e amigos no Cemitério Suruí, em MagéÉrica Martin/Agência O DIA

Publicado 28/04/2026 12:32

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Ao DIA, a cunhada da vítima, Letícia Alves Monthe, 29 anos, descreveu o operário como homem de família, provedor da casa e muito querido na região.



"O Gabriel sempre foi um rapaz trabalhador, um homem família. Todos que conhecem sabem que ele é um menino muito alegre, muito familiar. Um menino de um coração enorme, que trabalhava em todo momento, em feriado, domingo... sempre estava disposto a lutar pela vida e pelo ganha-pão dos seus filhos", contou.



Gabriel deixa mulher e três filhos, uma de 5, outro de 8 e o mais velho de 10. Durante a despedida, a viúva precisou ser amparada por parentes e amigos.



"Ele era muito querido pela comunidade, porque cresceu aqui em Suruí. Era um menino muito amado, muito querido, por isso todos da região se comoveram e nos prestaram solidariedade", acrescentou Letícia.



A cunhada explicou ainda que a empresa Cenoart, para a qual Gabriel trabalhava, está prestando suporte a família. Para além disso, questões burocráticas estão sendo resolvidas com seu advogado.



"Toda essa parte da empresa organizadora estamos tratando diretamente com nosso advogado. Ainda estamos, de certa forma, à deriva. O advogado está colhendo tudo, está correndo atrás de todas as informações corretas para nos passar. Mas sabemos que foi um acidente. Não sabemos se foi ilegalidade de alguma parte, então não podemos julgar. Eu prefiro deixar nas mãos das autoridades e depois a gente vai saber de fato o que aconteceu", frisou.



Por fim, Letícia frisou que a preocupação maior é com a irmã e sobrinhos.

"Agora é nos recompor como família e nos reerguer devagarzinho. É difícil, não vai ser fácil. A família toda está amparando a minha irmã, ainda mais com três filhos, sem um pai, sem o provedor da casa. Então, a gente está acolhendo-a ao máximo e tentando da melhor forma ver como é que vai fazer, até na parte financeira, tendo em vista que ele era o provedor, ele que trazia o pão de cada dia. O show da Shakira vai continuar e eu não estou aqui questionando nada, mas o que fica são meus sobrinhos, né? E eu creio em Deus que tudo vai se encaminhar, vai dar certo", reforçou.



Também no sepultamento, uma vizinha e amiga da família, a cuidadora Maria Sebastiana, 56 anos, prestou solidariedade a família e lamentou o caso.



"Ele era garoto excelente, trabalhador, pai de família. Nasceu e foi criado junto com meu filho, estudaram juntos, aprenderam a profissão junto. Ele era um menino bom, um bom filho. Ninguém tinha o que se queixar dele. Eu vi nascer e crescer. Era muito querido, tranquilo. Vai ser muito difícil", lamentou.

Gabriel sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele já havia sido retirado do equipamento por outros funcionários. Na ocasião, Gabriel chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu.

Investigação

Na manhã desta segunda-feira (27), a Polícia Civil realizou uma perícia na estrutura onde ocorreu o acidente. Além das equipes da 12ª DP (Copacabana), compareceram os funcionários da Auditoria do Trabalho e do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea).

Após a vistoria, Crea-RJ informou que vai autuar e multar a MG Coutinho Serviços Cenográficos (Cenoart), empresa responsável pela montagem dos elevadores no palco do show da Shakira. No local, os fiscais constataram que a empresa não possui registro no Conselho para exercer atividades de engenharia, nem responsável técnico habilitado.

Também presente, o delegado Ângelo Lages, titular da distrital responsável pela investigação, destacou que o jovem sofreu uma morte trágica e se solidarizou com a família do operário.

O delegado declarou ainda que a dinâmica do acidente pode ser esclarecida em um mês : "Ali, são dois elevadores, um do lado do outro. A princípio, o que a gente entendeu foi que ele [Gabriel] estava soldando uma peça e ele teria dado um comando para um outro operador baixar o elevador do alto, e assim, ele acabou ‘prensado’ entre os dois equipamentos. A perícia foi feita e nós acreditamos que, no prazo de 30 dias, eles vão oferecer esse laudo."

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho.

*Colaboração Érica Martin