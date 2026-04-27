Gabriel de Jesus tinha 28 anos - Reprodução

Gabriel de Jesus tinha 28 anosReprodução

Publicado 27/04/2026 08:17

Rio - O operário Gabriel de Jesus Firmino, 28 anos, morto durante a montagem do palco para o show da Shakira , na Praia de Copacabana, na Zona Sul, na tarde deste domingo (26), era serralheiro e morava de Magé, na Baixada Fluminense.

O trabalhador sofreu esmagamento das pernas em um sistema de elevação. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, ele já havia sido retirado do equipamento por outros funcionários. Na ocasião, Gabriel chegou a ser encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu.

Em imagens que circulam nas redes sociais, foi possível ver o desespero de vários funcionários ao tentarem retirar o equipamento de cima da vítima. Para isso, eles chegaram a utilizar uma serra e precisaram cortar partes da estrutura de ferro.

Ainda nas redes sociais, a mulher da vítima publicou uma homenagem: "Te amo para sempre minha vida, que Deus te receba de braços abertos". Além dela, amigos também lamentaram a morte e prestaram solidariedade aos familiares.

"Muitos da família estão passando mal e parando na emergência, não sou da família, mas sinto a dor por essa perda", disse uma amiga.

"Grande Biel, garoto bom e trabalhador, tanto que morreu trabalhando. Que Deus conforte o coração da sua mãe, seus filhos e toda sua família", afirmou.

"Descanse em paz meu amigo. Vou sentir sua falta. Ontem, eu ainda brinquei com você, mas infelizmente não vou mais brincar", lamentou mais um.

Gabriel deixa três filhos. Não há informações sobre o local e horário do enterro.

O caso é investigado pela 12ª DP (Copacabana) como lesão corporal culposa provocada como acidente de trabalho. Na manhã desta segunda-feira (27), uma nova perícia será realizada no local, e outras análises ainda serão conduzidas para complementar a apuração.

Palco maior que o da Madonna e Lady Gaga



O tamanho do palco supera o das apresentações de Madonna e Lady Gaga, com 1.345m² e uma passarela de 25 metros de comprimento. Ao longo da praia, está prevista a instalação de 16 torres com som e vídeo, reproduzindo o show para todos os fãs, com cada telão de LED tendo 45 metros quadrados. O evento está marcado para o dia 2 de maio.

Segundo Luiz Guilherme Niemeyer, sócio da Bonus Track, responsável pela organização do evento, esse será o maior palco já montado na Praia de Copacabana.

Em relação ao acidente, a Bonus track lamentou o caso e afirmou que está prestando apoio, acolhimento e solidariedade, aos familiares da vítima, à empresa e à equipe.