Publicado 28/04/2026 10:13

Rio - A Polícia Militar realiza, nesta terça-feira (28), uma operação no Morro do Banco, no Itanhangá, na Zona Sudoeste do Rio. Segundo corporação, os agentes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) procuram por cemitérios clandestinos na região.

Ainda de acordo com a PM, os militares receberam informações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) de que criminosos estariam utilizando uma área de mata da comunidade para esconder corpos. A operação segue em andamento e ainda não há um balanço.