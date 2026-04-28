Momento em que acontece a confusão entre os passageiros Reprodução
Um homem e uma mulher agrediram uma passageira dentro do vagão feminino do Metrô no Rio— Jornal O Dia (@jornalodia) April 28, 2026
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O caso aconteceu no domingo (26). De acordo com o Metrô Rio, a equipe de segurança foi acionada e precisou intervir para retirar os envolvidos da composição. Os agentes mediaram o conflito e realizaram o desembarque dos passageiros. A concessionária informou que as pessoas envolvidas optaram por não registrar a ocorrência na delegacia.
A nova lei estadual determina a exclusividade dos vagões para mulheres em tempo integral e não mais apenas nos horários de pico.
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