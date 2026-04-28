Momento em que acontece a confusão entre os passageiros - Reprodução

Momento em que acontece a confusão entre os passageiros Reprodução

Publicado 28/04/2026 18:52

Rio - Uma passageira foi agredida por um homem e uma mulher dentro de um vagão feminino do MetrôRio, na estação Largo do Machado. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o momento da confusão e a presença de diversos homens dentro do carro exclusivo, ignorando a sinalização de exclusividade.

Veja o vídeo:

Um homem e uma mulher agrediram uma passageira dentro do vagão feminino do Metrô no Rio



Crédito: Reprodução pic.twitter.com/pkdY8BWDk8 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 28, 2026



O caso aconteceu no domingo (26). De acordo com o Metrô Rio, a equipe de segurança foi acionada e precisou intervir para retirar os envolvidos da composição. Os agentes mediaram o conflito e realizaram o desembarque dos passageiros. A concessionária informou que as pessoas envolvidas optaram por não registrar a ocorrência na delegacia.



A nova lei estadual determina a exclusividade dos vagões para mulheres em tempo integral e não mais apenas nos horários de pico.



