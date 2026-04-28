Márcio Vinicius Cerqueira Oliveira, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Divulgação
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Márcio Vinícius Cerqueira Oliveira chegou a ser socorrido em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos
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