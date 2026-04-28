Márcio Vinicius Cerqueira Oliveira, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. - Divulgação

Márcio Vinicius Cerqueira Oliveira, de 28 anos, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Divulgação

Publicado 28/04/2026 20:00 | Atualizado 29/04/2026 08:16

Rio - Um homem morreu após ser baleado, na tarde desta terça-feira (28), em São Cristóvão, Zona Norte. De acordo com a Polícia Militar, Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, foi baleado e morto em uma tentativa de assalto.

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 15h58 pelo quartel de Benfica para atender à ocorrência na Rua Dulce Rosalina, nas proximidades do estádio de São Januário. Marcos Vinícius chegou a ser socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).