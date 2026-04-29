Marcos Vinicius costumava acompanhar o filho nos treinos e nos jogosRede Social

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Ana Fernanda Freire
Rio - Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, que morreu baleado durante uma tentativa de assalto na Rua Dulce Rosalina, nas proximidades do estádio de São Januário, em São Cristóvão, na Zona Norte, voltava com o filho do treino de futebol no momento que foi atingido. A criança, de 7 anos, estava no banco de trás do carro e não ficou ferida.
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Marcos Vinicius, 28 anos, deixa mulher e dois filhos - Rede Social
Marcos Vinicius costumava acompanhar o filho nos treinos e nos jogos - Rede Social
O menino joga pelo Vasco e costumava ir aos treinos acompanhado do pai. Nas redes sociais, a Escolinha de futsal infantil Bola de Ouro lamentou o ocorrido: "Vinícius no retorno do treino do seu filho foi assaltado e morto pelos bandidos, mesmo na frente do seu filho. O Bola de Ouro lamenta essa morte covarde do nosso amigo Vinícius e presta condolências à esposa e a toda a sua família. Uma perda lamentável, covarde e muito difícil para todos nós".
Ainda nas redes, a mãe da criança e mulher da vítima, descreveu o marido como um ótimo pai e agradeceu pelos 13 anos que passaram juntos.
"Eu nunca imaginei na minha vida, que nos separaríamos dessa forma. Estávamos o dia todo falando dos planos para o futuro. E num piscar de olhos, o presente virou de cabeça para baixo. Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por ter cruzado o meu caminho, por ter me dado filhos lindos, obrigada por ter sido o melhor pai do mundo, obrigada por ter sido o meu porto seguro, obrigada por ter cuidado da gente com amor, obrigada por tudo", relatou.
Ela também destacou o coração bondoso da vítima. "O seu coração era do tamanho do mundo, o seu sorriso era o mais lindo, o seu cheiro para sempre ficará dentro do guarda-roupas. Eu vou ser forte, como você espera que eu seja (...) Eu vou falar todos os dias para os nossos filhos o homem que você foi, o pai loucamente apaixonado que você era. Eu vou vencer e sei que você vai estar comigo, eu vou dar o melhor para os nossos filhos e sei que você vai me levantar. Olha pela gente aí de cima, seja a estrelinha mais brilhante do céu, igual seu sorriso era o mais brilhante aqui na terra. Você nunca será esquecido, seu legado vai ficar aqui para sempre", frisou.
Além da mulher, Marcos deixa dois filhos. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
 
 