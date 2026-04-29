Marcos Vinicius costumava acompanhar o filho nos treinos e nos jogos - Rede Social

Marcos Vinicius costumava acompanhar o filho nos treinos e nos jogosRede Social

Publicado 29/04/2026 07:58 | Atualizado 30/04/2026 09:37

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O menino joga pelo Vasco e costumava ir aos treinos acompanhado do pai. Nas redes sociais, a Escolinha de futsal infantil Bola de Ouro lamentou o ocorrido: "Vinícius no retorno do treino do seu filho foi assaltado e morto pelos bandidos, mesmo na frente do seu filho. O Bola de Ouro lamenta essa morte covarde do nosso amigo Vinícius e presta condolências à esposa e a toda a sua família. Uma perda lamentável, covarde e muito difícil para todos nós".

Ainda nas redes, a mãe da criança e mulher da vítima, descreveu o marido como um ótimo pai e agradeceu pelos 13 anos que passaram juntos.

"Eu nunca imaginei na minha vida, que nos separaríamos dessa forma. Estávamos o dia todo falando dos planos para o futuro. E num piscar de olhos, o presente virou de cabeça para baixo. Você sempre será o amor da minha vida. Obrigada por ter cruzado o meu caminho, por ter me dado filhos lindos, obrigada por ter sido o melhor pai do mundo, obrigada por ter sido o meu porto seguro, obrigada por ter cuidado da gente com amor, obrigada por tudo", relatou.

Ela também destacou o coração bondoso da vítima. "O seu coração era do tamanho do mundo, o seu sorriso era o mais lindo, o seu cheiro para sempre ficará dentro do guarda-roupas. Eu vou ser forte, como você espera que eu seja (...) Eu vou falar todos os dias para os nossos filhos o homem que você foi, o pai loucamente apaixonado que você era. Eu vou vencer e sei que você vai estar comigo, eu vou dar o melhor para os nossos filhos e sei que você vai me levantar. Olha pela gente aí de cima, seja a estrelinha mais brilhante do céu, igual seu sorriso era o mais brilhante aqui na terra. Você nunca será esquecido, seu legado vai ficar aqui para sempre", frisou.

Além da mulher, Marcos deixa dois filhos. Até o momento, não há informações sobre o local e horário do enterro.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).