Marcos Vinicius costumava acompanhar o filho nos treinos e nos jogosRede Social
Vítima de tentativa de assalto em São Cristóvão voltava de treino com o filho: 'Melhor pai do mundo'
Criança de 7 anos estava no banco de trás do carro, mas não ficou ferida; Caso aconteceu nas proximidades do estádio São Januário
Família faz 'vaquinha' para enterro de vítima de tentativa de assalto na frente do filho
Marcus Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, foi baleado em São Cristóvão, na Zona Norte
Intenso tiroteio causa momentos de tensão no Complexo do Lins
De acordo com a Polícia Militar, agentes trocaram tiros com criminosos
Polícia prende líder de esquema de roubos de veículos do Comando Vermelho no Chapadão
'Leôncio' tinha como função negociar a devolução dos carros com as seguradoras
Motoboy é alvo de operação da Polícia Civil por divulgar agressão a pedestres
Gabriel da Silva Alentejo, de 27 anos, é dono de um perfil com cerca de 30 mil seguidores, onde também são publicadas manobras perigosas
Dupla com mais de 20 passagens pela polícia é presa com arma na Zona Sul do Rio
Suspeitos foram abordados em carro de aplicativo a caminho do Tabajaras; motorista não tinha envolvimento, segundo a polícia
Eletricista que acionou elevador deve responder por homicídio culposo de operário em Copacabana
Funcionário confirmou ter ligado equipamento sem visibilidade da vítima; polícia também apura responsabilidade de empresa e equipe técnica
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