Marcos Vinicius Oliveira acompanhava o filho nos treinos e nos jogosrede social
Família faz 'vaquinha' para enterro de vítima de tentativa de assalto na frente do filho
Marcus Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, foi baleado em São Cristóvão, na Zona Norte
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PL aguarda parecer do Senado
Nova tarifa de pedágio da Transolímpica passa a valer a partir de domingo; saiba mais
Valor ficará congelado por três anos
Vídeo: Mestre-sala da Grande Rio fica ferido durante explosão em churrasco
Andrey Ricardo está internado no Hospital do Andaraí
Comandante do Bope na operação mais letal do Rio, Marcelo Corbage é promovido a coronel
Ação resultou em mais de 120 mortos, 81 presos e 93 fuzis recolhidos
Operação mira nova cúpula do jogo do bicho que atua na Zona Oeste do Rio
Organização criminosa seria liderada por Marcos Paulo Moreira da Silva, conhecido como Marquinho Sem Cérebro, ex-segurança de Fernando Iggnacio
Vídeo: Motociclista morre ao ser atropelado por caminhão da Enel em Duque de Caxias
Motorista perdeu o controle do veículo ao passar por um quebra-molas em alta velocidade e atingiu a vítima
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