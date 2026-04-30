Marcos Vinicius Oliveira acompanhava o filho nos treinos e nos jogos - rede social

Marcos Vinicius Oliveira acompanhava o filho nos treinos e nos jogosrede social

Publicado 30/04/2026 09:28 | Atualizado 30/04/2026 12:04

Rio - Familiares de Marcus Vinícius Cerqueira Oliveira, 28 anos, que morreu baleado durante uma tentativa de assalto na frente do filho de 7 anos em São Cristóvão, na Zona Norte, realizam uma 'vaquinha' para ajudar no sepultamento e demais despesas básicas. A informação foi compartilhada pela viúva na vítima, Camila Ferreira, nas redes sociais.

"Muitos pais se solidarizaram e se disponibilizaram para fazer essa vaquiinha. Não é golpe, é realmente para o meu pix, é realmente para nos ajudar", disse.

Segundo um dos amigos da família, o objetivo é arrecadas R$ 10 mil. "Faça a doação daquilo que você pode, o que tocar no seu coração", relatou.

A chave pix para doação é a seguinte: trabalhocamilaferreira@gmail.com

Nas redes sociais, o time prestou solidariedade. "O Vasco da Gama lamenta profundamente o falecimento de Marcos Vinícius Cerqueira Oliveira, pai de um atleta da equipe sub-8 das categorias de base. Desde o ocorrido, o clube tem oferecido apoio integral à família, por meio de acompanhamento contínuo das equipes de psicologia e serviço social. O Vasco da Gama expressa suas sinceras condolências aos familiares e amigos", afirmou em comunicado.

Marcos deixa mulher e dois filhos pequenos. O velório acontece nesta quinta-feira (30) a partir das 13h no Cemitério da Penitência, no Caju.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).