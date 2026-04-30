Marcelo Corbage agora é coronel da Polícia Militar - Divulgação / PMERJ

Marcelo Corbage agora é coronel da Polícia MilitarDivulgação / PMERJ

Publicado 30/04/2026 10:47

Rio – Marcelo Corbage, comandante do Bope na megaoperação mais letal do Rio, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, foi promovido a coronel nesta quarta-feira (29). A ação, realizada em outubro de 2025, resultou em 122 pessoas mortas, incluindo cinco agentes, 81 suspeitos presos e 93 fuzis apreendidos.

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Corbage é formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI (antiga Escola de Formação de Oficiais – EsFO) e possui cursos de especialização como Bope, Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil, Operações em Caatinga e Pantanal (também pela Marinha) e em Montanha pelo Exército Brasileiro.

Além disso, já atuou como subcomandante do próprio Bope, do 14º BPM (Bangu), e do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).

Além disso, Moraes também autorizou o Ministério Público a ter acesso aos laudos necroscópicos durante a operação.