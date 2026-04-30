Marcelo Corbage agora é coronel da Polícia MilitarDivulgação / PMERJ

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Rio – Marcelo Corbage, comandante do Bope na megaoperação mais letal do Rio, realizada nos complexos do Alemão e da Penha, na Zona Norte, foi promovido a coronel nesta quarta-feira (29). A ação, realizada em outubro de 2025, resultou em 122 pessoas mortas, incluindo cinco agentes, 81 suspeitos presos e 93 fuzis apreendidos.
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Megaoperação no Complexo do Alemão e Penha é a mais letal da história do Rio de Janeiro - Érica Martin / Arquivo O Dia
Marcelo Corbage agora é coronel da Polícia Militar - Divulgação / PMERJ
Corbage é formado pela Academia de Polícia Militar Dom João VI (antiga Escola de Formação de Oficiais – EsFO) e possui cursos de especialização como Bope, Comandos Anfíbios da Marinha do Brasil, Operações em Caatinga e Pantanal (também pela Marinha) e em Montanha pelo Exército Brasileiro.
Além disso, já atuou como subcomandante do próprio Bope, do 14º BPM (Bangu), e do 36º BPM (Santo Antônio de Pádua).
Por conta da letalidade da operação, – o número de mortos excede o das ações no Jacarezinho, Vila Cruzeiro, Complexo do Alemão (em 2007 e 2022), Senador Camará e no Fogueteiro juntos –, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou um prazo de 90 dias para que a Polícia Federal (PF) faça a perícia das imagens das câmeras corporais usadas pelos mais de 2,5 mil policiais civis e militares mobilizados.
Além disso, Moraes também autorizou o Ministério Público a ter acesso aos laudos necroscópicos durante a operação.