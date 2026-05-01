Publicado 01/05/2026 00:00

O Congresso derrubou o veto do PL da Dosimetria. Resta saber se o Planalto vai ler o recado como convite ao diálogo ou como afronta a ser respondida. A vida política segue, mas o capital de governabilidade que se gasta hoje é o mesmo que faltará amanhã, quando as pautas econômicas chegarem.

Trump cobra Merz publicamente: foco na Ucrânia, menos interferência no Irã. A crítica vem com a revisão da presença militar americana na Alemanha, onde 36 mil soldados sustentam a maior base dos EUA na Europa. O recado expõe um modelo em que Berlim dá opinião sem proporcionalmente bancar.