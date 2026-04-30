Família diz que Ariane Anselmo Cortes e Ygor Dante Santos foram mortos por enganoReprodução/Redes sociais
Rio - Entre as principais linhas de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) está a hipótese de que Ariane Anselmo Cortes e Ygor Dante Santos
tenham sido confundidos com milicianos. A especializada analisa câmeras de segurança e ouve testemunhas para esclarecer as circunstâncias do crime, cometido na última quarta-feira (29), na região do Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.
Conforme apurado pelo DIA
, criminosos armados fizeram vários disparos contra o casal, alguns deles concentrados na região do abdômen de Ariane
, que estava grávida de seis meses. A família das vítimas afirma que eles eram moradores de Vargem Grande, também na Zona Oeste, e não tinham qualquer envolvimento com a milícia.
Ainda segundo os familiares, Ygor e Ariane estavam no Terreirão para buscar uma encomenda para o chá revelação do bebê que esperavam.
Testemunhas relataram que homens armados chegaram em uma motocicleta vermelha e efetuaram diversos disparos contra o casal, fugindo em seguida.
A região sofre com uma intensa disputa territorial entre milicianos e o Comando Vermelho. O conflito já deixou diversas pessoas mortas na área.
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