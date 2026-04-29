Casal é morto a tiros na tarde no Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio de Janeiro.Divulgação
O ataque ocorreu na Avenida Canal das Taxas, por volta das 16h40. Testemunhas relataram que homens armados chegaram em uma motocicleta vermelha e efetuaram diversos disparos contra o casal, fugindo em seguida.
De acordo com informações obtidas pela PM, Ygor seria integrante da milícia da Comunidade Pombo sem Asa, em Vargem Grande, Zona Oeste. A principal linha de investigação aponta que o crime pode estar relacionado à disputa entre milicianos e traficantes do Comando Vermelho. Recentemente, criminosos ligados à facção teriam atacado integrantes da milícia que estariam no local extorquindo comerciantes.
O casal teria ido até a região para buscar itens relacionados a um chá de bebê. O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou a socorrer a mulher, mas ela não resistiu aos ferimentos.
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