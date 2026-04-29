Perícia no local onde o operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, faleceu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (26). Érica Martin/Agência O Dia
Segundo o delegado, o funcionário confirmou em depoimento que acionou o equipamento a cerca de 25 metros de distância, sem visibilidade do serralheiro.
De acordo com a investigação, o eletricista operava o sistema a partir de um painel distante do local onde Gabriel realizava um trabalho de soldagem, o que teria impedido que percebesse a presença do colega na área de risco.
Além do eletricista, a Polícia Civil também investiga a possível responsabilização de outros envolvidos. Entre eles estão o dono da empresa Cenoart, responsável pela montagem dos equipamentos, que esperado para depor nesta quarta-feira (29) mas não compareceu, a engenheira que assinou o projeto e que não estaria presente no local, além de técnicos de segurança do trabalho.
Os depoimentos dessas pessoas ainda serão colhidos nos próximos dias. A investigação também conta com apoio do Ministério do Trabalho e Emprego, que avalia possíveis falhas nas normas de segurança.
O acidente ocorreu no domingo (26), quando Gabriel foi prensado entre estruturas metálicas após a movimentação do sistema de elevação instalado no palco do evento, na Praia de Copacabana
Gabriel foi levado em estado grave para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, mas não resistiu aos ferimentos. A morte causou forte comoção entre familiares, amigos e outros profissionais que participavam da montagem.
Outro fator que aumentou a pressão sobre os responsáveis pelo evento foi a vistoria realizada pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio de Janeiro (Crea-RJ). Após inspeção no local, o órgão informou que a empresa Cenoart não possui registro para exercer atividades de engenharia e também não teria responsável técnico legalmente habilitado para esse tipo de operação.
De acordo com o delegado, a perícia realizada no local será fundamental para esclarecer exatamente como o acidente aconteceu e se houve falha humana, negligência ou irregularidade técnica. A estimativa é de que o laudo fique pronto nas próximas semanas.
O laudo da perícia deve esclarecer as circunstâncias do acidente e apontar se houve negligência, imprudência ou imperícia na operação do sistema.
Gabriel morava em Magé, trabalhava como serralheiro e deixou esposa e três filhos pequenos. Segundo familiares, ele era o principal responsável pelo sustento da casa e costumava aceitar trabalhos extras, inclusive em fins de semana e feriados, para garantir melhores condições à família. Gabriel foi enterrado na terça-feira (28), em Magé.
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