Perícia no local onde o operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, faleceu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (26). - Érica Martin/Agência O Dia

Perícia no local onde o operário Gabriel de Jesus Firmino, de 28 anos, faleceu durante a montagem do palco para o show da Shakira, na Praia de Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na tarde deste domingo (26). Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 29/04/2026 20:38 | Atualizado 29/04/2026 20:53

Rio - O eletricista que acionou o elevador que provocou o acidente que matou o serralheiro Gabriel de Jesus Firmino, durante a montagem do palco do show da cantora Shakira, em Copacabana, deve responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A informação foi confirmada ao DIA pelo delegado Ângelo Lages, titular da 12ª DP (Copacabana).