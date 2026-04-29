O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJ - Divulgação

O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJDivulgação

Publicado 29/04/2026 19:44

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Ricardo Couto, promoveu nesta quarta-feira (29) uma série de mudanças no primeiro escalão do governo estadual. As nomeações, publicadas no Diário Oficial, atingem as secretarias de Fazenda, Planejamento e Gestão e Ambiente e Sustentabilidade.



Para a Secretaria de Estado de Fazenda, foi nomeado Guilherme Mercês, que retorna ao comando da pasta pela segunda vez. Ele já havia ocupado o cargo entre 2020 e 2021, período em que participou da adoção de medidas para reorganização das contas públicas e manutenção do estado no Regime de Recuperação Fiscal.



Economista com graduação e mestrado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Mercês também atuou como economista-chefe da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), diretor de Economia e Inovação da Confederação Nacional do Comércio (CNC) e consultor do Sistema Fecomércio RJ.



Na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), assume Rafael Ventura Abreu, servidor de carreira e especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Ele estava há três anos à frente da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento.



Rafael Abreu é bacharel em Ciências Sociais e mestre em Sociologia e Antropologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Também integra atualmente o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Planejamento na região Sudeste.



A reforma administrativa também alcançou a Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade. Diego Faro deixou o cargo a pedido. Para substituí-lo, Ricardo Couto nomeou o procurador Rodrigo Tostes de Alencar Mascarenhas.



Também foi nomeado Bruno Teixeira Dubeux para o comando da Procuradoria Geral do Estado (PGE-RJ), onde esteve à frente entre os anos de 2020 e 2023, tendo sido responsável pela criação da Comissão Especial para Combate ao Racismo Estrutural e Institucional (CECREI) e da Comissão Especial para Promoção da Igualdade de Gênero, ambas instituídas em 2021.



Segundo o governo, as alterações fazem parte do processo de revisão de estruturas administrativas conduzido pela atual gestão.