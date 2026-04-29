Lançamento de vacinação da campanha contra a gripe. Super Centro Carioca de vacinação unidade Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (24). - Érica martin/Agência O Dia

Lançamento de vacinação da campanha contra a gripe. Super Centro Carioca de vacinação unidade Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro na manhã desta terça-feira (24). Érica martin/Agência O Dia

Publicado 29/04/2026 18:43

Rio - A vacinação contra a gripe no município do Rio será temporariamente suspensa a partir desta quinta-feira (30) até a chegada de novas remessas do imunizante. O comunicado foi divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na noite desta quarta (29).

Segundo a pasta, as doses ainda disponíveis foram reservadas para garantir a continuidade da campanha de vacinação nas escolas, que seguirá normalmente.

A suspensão atinge, por enquanto, os postos e salas de vacinação destinados ao público em geral. Ainda não há previsão oficial para a retomada da aplicação nas unidades de saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde informou em nota que a população deve aproveitar para atualizar a caderneta vacinal com outros imunizantes disponíveis na rede municipal. Entre as recomendações está a vacinação contra o sarampo, além de outras vacinas de rotina ofertadas nas salas e pontos de vacinação da cidade.

A SMS informou ainda que novas atualizações sobre a chegada de remessas e a retomada da campanha contra a gripe serão divulgadas em breve.