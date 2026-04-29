Luciana Novaes foi a a primeira tetraplégica a ocupar uma cadeira no parlamento carioca. - Divulgação

Luciana Novaes foi a a primeira tetraplégica a ocupar uma cadeira no parlamento carioca. Divulgação

Publicado 29/04/2026 18:36 | Atualizado 29/04/2026 21:00

Rio - A vereadora Luciana Novaes (PT), de 42 anos, terá os órgãos doados após a confirmação de morte encefálica. A informação foi divulgada pela família nesta quarta-feira (29), em comunicado no qual parentes também destacaram a trajetória de superação da parlamentar e o último gesto de solidariedade deixado por ela. Na segunda (27), Luciana entrou em protocolo de morte cerebral.

Segundo familiares, Luciana manifestava em vida o desejo de ser doadora. Após a abertura do protocolo médico, exames apontaram a possibilidade de aproveitamento de diversos órgãos, que poderão beneficiar pacientes que aguardam na fila de transplantes.

A cirurgia de captação deve se estender até a manhã desta quinta (30), mobilizando equipes médicas especializadas. O procedimento segue protocolos rigorosos definidos pelo sistema nacional de transplantes e depende da avaliação clínica de cada órgão.

Luciana Novaes ganhou notoriedade pública em 2003, quando foi atingida por uma bala perdida dentro da Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, onde cursava Enfermagem. O disparo a deixou tetraplégica e dependente de ventilação mecânica.

Após anos de recuperação e reabilitação, retomou os estudos, formou-se em Serviço Social e concluiu pós-graduação em Gestão Pública. A experiência marcada pela violência urbana transformou-se em atuação política voltada à defesa da inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência.

Em 2016, tornou-se a primeira pessoa tetraplégica eleita para a Câmara Municipal do Rio. Durante os mandatos, apresentou projetos relacionados à mobilidade urbana acessível, atendimento especializado, proteção de pessoas vulneráveis e ampliação de direitos sociais.

Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos meses, Luciana seguia acompanhando as atividades parlamentares e mantinha participação nas pautas do Legislativo carioca.

O velório será realizado na segunda-feira (4), às 10h, no Saguão José do Patrocínio, no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, no Centro. Familiares, amigos, admiradores e a população foram convidados para prestar as últimas homenagens.