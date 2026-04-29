Luciana Novaes foi a a primeira tetraplégica a ocupar uma cadeira no parlamento carioca. Divulgação

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Rio - A vereadora Luciana Novaes (PT), de 42 anos, terá os órgãos doados após a confirmação de morte encefálica. A informação foi divulgada pela família nesta quarta-feira (29), em comunicado no qual parentes também destacaram a trajetória de superação da parlamentar e o último gesto de solidariedade deixado por ela. Na segunda (27), Luciana entrou em protocolo de morte cerebral. 
Segundo familiares, Luciana manifestava em vida o desejo de ser doadora. Após a abertura do protocolo médico, exames apontaram a possibilidade de aproveitamento de diversos órgãos, que poderão beneficiar pacientes que aguardam na fila de transplantes.
A cirurgia de captação deve se estender até a manhã desta quinta (30), mobilizando equipes médicas especializadas. O procedimento segue protocolos rigorosos definidos pelo sistema nacional de transplantes e depende da avaliação clínica de cada órgão.
No comunicado, a família resumiu o significado da decisão tomada pela vereadora: “Até em sua despedida escolheu semear vida: seus órgãos serão doados”.
Luciana Novaes ganhou notoriedade pública em 2003, quando foi atingida por uma bala perdida dentro da Universidade Estácio de Sá, no Rio Comprido, onde cursava Enfermagem. O disparo a deixou tetraplégica e dependente de ventilação mecânica.
Após anos de recuperação e reabilitação, retomou os estudos, formou-se em Serviço Social e concluiu pós-graduação em Gestão Pública. A experiência marcada pela violência urbana transformou-se em atuação política voltada à defesa da inclusão, acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência.
Em 2016, tornou-se a primeira pessoa tetraplégica eleita para a Câmara Municipal do Rio. Durante os mandatos, apresentou projetos relacionados à mobilidade urbana acessível, atendimento especializado, proteção de pessoas vulneráveis e ampliação de direitos sociais.
Mesmo enfrentando problemas de saúde nos últimos meses, Luciana seguia acompanhando as atividades parlamentares e mantinha participação nas pautas do Legislativo carioca.
O velório será realizado na segunda-feira (4), às 10h, no Saguão José do Patrocínio, no Palácio Pedro Ernesto, sede da Câmara Municipal do Rio, na Cinelândia, no Centro. Familiares, amigos, admiradores e a população foram convidados para prestar as últimas homenagens.