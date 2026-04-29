Luciana Novaes foi a a primeira tetraplégica a ocupar uma cadeira no parlamento carioca. Divulgação
Vereadora Luciana Novaes terá órgãos doados após confirmação de morte encefálica
Parlamentar do PT, de 42 anos, será velada na Câmara Municipal do Rio, na próxima segunda-feira (4)
Eletricista que acionou elevador deve responder por homicídio culposo de operário em Copacabana
Funcionário confirmou ter ligado equipamento sem visibilidade da vítima; polícia também apura responsabilidade de empresa e equipe técnica
Casal é executado a tiros no Recreio dos Bandeirantes; mulher estava grávida
De acordo com a PM, vítima teria ligação com milícia e investigação aponta disputa com traficantes como possível motivação
Governador em exercício dá posse a novos secretários no RJ
Trocas atingem Fazenda, Planejamento e Ambiente; nomeações foram publicadas no Diário Oficial
PF terá 90 dias para periciar imagens da operação mais letal do Rio
Corporação, porém, ainda aguarda gravações de câmeras corporais de policiais
Rio suspende temporariamente vacinação contra gripe a partir desta quinta por falta de doses
Imunização nas escolas será mantida com estoque reservado, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS)
Vereadora Luciana Novaes terá órgãos doados após confirmação de morte encefálica
Parlamentar do PT, de 42 anos, será velada na Câmara Municipal do Rio, na próxima segunda-feira (4)
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.