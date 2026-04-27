Luciana estava em seu terceiro mandato - Redes sociais

Luciana estava em seu terceiro mandatoRedes sociais

Publicado 27/04/2026 21:13 | Atualizado 28/04/2026 15:39

Rio - A vereadora Luciana Novaes (PT) morreu, nesta segunda-feira (27), aos 42 anos. Ainda não há informações sobre a causa.



No terceiro mandato na Câmara Municipal do Rio, Luciana enfrentava problemas de saúde desde o fim de 2025, quando precisou ser internada em estado grave em uma unidade de terapia intensiva.



Natural de Nilópolis, Luciana Gonçalves de Novaes nasceu em 5 de junho de 1983. A história pública ganhou notoriedade em 2003, quando cursava Enfermagem na Universidade Estácio de Sá e foi atingida por uma bala perdida dentro do campus do Rio Comprido, na Zona Norte da capital.



O disparo a deixou tetraplégica e dependente de ventilação mecânica. Na época, o caso comoveu o Rio de Janeiro. Médicos chegaram a apontar chances mínimas de sobrevivência. Contra todas as previsões, Luciana iniciou um longo processo de recuperação e reabilitação.



Após o trauma, retomou os estudos, formou-se em Serviço Social e concluiu a pós-graduação em Gestão Pública. A experiência pessoal se transformou em militância e, posteriormente, em atuação política voltada à acessibilidade, inclusão e garantia de direitos.



Em 2016, foi eleita vereadora pela primeira vez, tornando-se a primeira pessoa tetraplégica a ocupar uma cadeira no parlamento carioca. Durante os mandatos, apresentou propostas ligadas à mobilidade urbana acessível, atendimento especializado, inclusão social e políticas públicas para pessoas com deficiência.



Nas eleições de 2024, ficou como suplente, retornando posteriormente ao Legislativo com a licença da vereadora Tainá de Paula (PT) para integrar o secretariado municipal. Mesmo durante o período de internação recente, Luciana participou remotamente de sessão plenária.

Em nota, a Câmara dos Vereadores afirmou que, ao longo da atuação dela, Luciana deixou um legado consistente de quase 200 leis, sempre voltadas à inclusão, à defesa das pessoas com deficiência, dos idosos e da população em situação de vulnerabilidade.



Ainda não há informações sobre velório e sepultamento da parlamentar.