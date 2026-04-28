Exposições ficam no térreo e no subsolo da catedral, no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra - Érica Martin / Arquivo O Dia

Exposições ficam no térreo e no subsolo da catedral, no Museu Arquidiocesano de Arte SacraÉrica Martin / Arquivo O Dia

Publicado 28/04/2026 12:04 | Atualizado 28/04/2026 15:28

Rio – A Arquidiocese abriu, na tarde desta terça-feira (28), na Catedral Metropolitana, no Centro, duas exposições em comemoração aos 450 anos da presença da Igreja Católica no Rio. A inauguração contou com a presença do cardeal-arcebispo Dom Orani Tempesta.



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Uma das mostras, “Caminhos da Fé: 450 anos de história da Prelazia à Catedral, guardados pelo Museu”, fica no Museu Arquidiocesano de Arte Sacra, no subsolo da Catedral, e mostra, com itens do Brasil-Colônia, os quatro séculos de evangelização no Rio, incluindo a prelazia em Salvador, nome dado ao território que atendia aos fiéis de forma complementar à diocese. Além disso, a Catedral também celebra os 25 anos de abertura do museu.



Entre as obras estão também as peças do Mestre Valentim, dos jesuítas, da igreja da Antiga Sé e da Basílica de São Sebastião dos Capuchinhos, na Tijuca, além de pinturas de Leandro Joaquim. A curadoria foi feita em memória dos sacerdotes Ivo Calliari (1918-2005) e José Roberto Devellard (1945-2020).



Já a segunda exposição, no térreo, celebra a construção física da catedral e seus 50 anos de fundação. Com curadoria da jornalista Luzia Lacerda, a mostra remonta à trajetória da Igreja através de fotografias e documentos. As mostras ficarão em cartaz até julho.

Ao DIA, Luzia revelou detalhes de como foi planejada a exposição: "Então, a minha ideia era deixar bem explicativa a história de como nasceu a catedral. Quem for à exposição vai saber como foi o crescimento da igreja nesses 450 anos, a chegada histórica da imagem de Nossa Senhora de Aparecida, as mudanças de nome, sendo desde a ‘1ª catedral do Rio’ até ser chamada de ‘Metropolitana’. É explicativa, de fácil entendimento, com bastantes fotos.”

A Catedral Metropolitana fica na Avenida República do Chile, 245, no Centro. A entrada é franca.