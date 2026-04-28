Faixa da pista lateral, no sentido Centro, ficou ocupada por conta da ocorrência - Divulgação / COR

Faixa da pista lateral, no sentido Centro, ficou ocupada por conta da ocorrênciaDivulgação / COR

Publicado 28/04/2026 12:30

Rio - Policiais frustraram o roubo de uma carga de frango avaliada em R$ 350 mil, na manhã desta terça-feira (28), na Avenida Brasil, altura de Benfica, Zona Norte.

Segundo a PM, durante tentativa de abordagem de agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE), os criminosos fugiram para a comunidade do Parque União, no Complexo da Maré, também na Zona Norte.

Ainda de acordo com a corporação, a carga foi recuperada intacta e seguiu para entrega.

O Centro de Operações informou que uma faixa da pista lateral, no sentido Centro, na altura da estação de BRT Rubens Vaz, chegou a ficar ocupada por conta da ocorrência. Apesar da liberação, o trânsito está intenso desde a altura da Penha até a altura de Benfica.