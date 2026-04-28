Ação da Light e da Polícia Civil flagrou o furto de energia no estabelecimento - Divulgação

Ação da Light e da Polícia Civil flagrou o furto de energia no estabelecimentoDivulgação

Publicado 28/04/2026 11:14 | Atualizado 28/04/2026 12:33

Rio - Um centro automotivo localizado na Rua Acalifa, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi flagrado furtando energia, nesta segunda-feira (27). Durante uma ação conjunta da Light e da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD), foi constatado que o Ventura Garage Club, segundo apurado pela reportagem, deixou de pagar aproximadamente R$ 19 mil em contas de energia.

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Durante a inspeção, foi identificado o furto que permitia o consumo irregular de eletricidade, popularmente conhecido como “gato”. Segundo a Light, estima-se que ao longo de sete meses o estabelecimento deixou de registrar cerca de 20 MWh.



Na ação, os agentes constataram que o local funcionava normalmente, com iluminação, equipamentos de refrigeração e aparelhos automotivos, como elevadores, rampa de alinhamento e máquina de balanceamento.



Apenas em 2025 e nos dois primeiros meses de 2026, a empresa regularizou quase 2.900 ligações clandestinas e normalizou mais de 136 mil instalações irregulares em residências e comércios. No total, foram recuperados 240 GWh de energia, volume suficiente para abastecer cerca de 80 mil residências por um ano. Os “gatos” causam prejuízos estimados em R$ 1,3 bilhão por ano.



Procurado pelo DIA, o Ventura Garage Club não respondeu aos questionamentos da reportagem até a publicação deste texto. O espaço segue aberto para manifestações.

Furto de energia é crime. Ligações clandestinas e furtos de cabos podem ser denunciados, de forma anônima, pelo telefone (21) 2253-1177, disponível 24 horas.

